El musical Vaselina iniciará su gira de funciones en Guadalajara.

La producción de Alejandro Gou tiene más de 30 artistas en escena, entre ellos algunos integrantes de Timbiriche, María León, Kalimba, Angélica Vale y Yahir, entre otros.

En entrevista con Notisistema, Gou mencionó que la misma producción que fue un éxito en su temporada en la Ciudad de México es la que estará en el tour.

“El mismo elenco que en México, la misma producción, porque todo el mundo me pregunta que cómo voy a llevar la producción original, en 17 tráileres y llevamos la misma producción, no le va a faltar absolutamente nada, mucha gente de Guadalajara fue a México a verla, entonces no me van a dejar mentir que la producción está igualita, llevamos más de 300 luces robótica, escenarios giratorios, video mapping, es una locura”.

Vaselina ofrecerá dos funciones en el Auditorio Telmex de la perla tapatía el próximo sábado 20 de enero. (Por Katia Plascencia Muciño)