Todo está listo para que, después de dos años de abstinencia, se lleve a cabo la celebración presencial del Grito de Independencia.

Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es el festejo cívico más importante de nuestro país, es extraordinario porque es la reafirmación de nuestra independencia. Y no sé de otro país en donde se grite y haya respuesta del pueblo. No sé, a lo mejor en otros países, pero es una celebración única, excepcional y siento que ahora hay mucho fervor cívico”.

Confirmó entre los invitados especiales a los ex presidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y José Mujica, respectivamente; además de familiares del creador de Wikileaks, Julián Assange; y de los actvistas sociales, César Chávez, y Martin Luther King. (Por Arturo García Caudillo)