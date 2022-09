Todo está listo para la tercera edición del Festival Dreamfields que llegará con el lema “Creación de la Luz”, después de no hacerlo por la pandemia desde el 2019.

En conferencia de prensa, el lineup de los DJs que visitarán Guadalajara fue revelado por Julio César Celada, Organizador del Festival.

“Viene Alan Walker que Alan Walker es uno de los artistas favoritos de lAs de las nuevas generaciones, DeadMaus, Above Beyond, y Armin Van Buuren pues bueno ya todo mundo los conocemos de generaciones pasadas”.

El festival “Dreamfields” contará con tres escenarios y se llevará acabo en la explanada del Estadio Akron los próximos 19 y 20 de noviembre. (Por Kevin Casillas)