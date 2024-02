Ante la cercanía del fin de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que, excepto para ir a Canadá a la cumbre con Joe Biden y Justin Trudeau, ya no saldrá del país.

“Todavía no está definida la fecha para esta Cumbre de América del Norte, precisamente esta semana va la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, va a ir Washington, y va a estar también en Canadá, para tratar asuntos de cooperación económica y también asuntos migratorios. Yo ya no voy a salir, sólo si se realizara esta cumbre. No tengo pensado salir ya del país. Es que ya faltan siete meses”.

En el mismo sentido, dijo que tampoco tiene pensado invitar a sus homólogos de otros países, ni siquiera al argentino Milei o al brasileño Lula. (Por Arturo García Caudillo)