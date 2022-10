Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar de la controversia en materia energética en torno al TMEC, las relaciones con Estados Unidos son tan buenas que, a petición de su homólogo estadounidense Joe Biden, hoy sostendrán una conversación vía telefónica.

“Ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones. O sea, es buena la relación, muy buena. —Pero la controversia se mantiene, ¿no? Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse en cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana”.

La llamada la recibirá por la tarde, en un receso de la visita que realizará hoy a Tamaulipas. (Por Arturo García Caudillo)