El grupo JNS logró transformar el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre en una celebración del pop con canciones de amor y desamor.

Previo a su concierto, Angie, Karla, Regina y Melissa adelantaron que se vienen muchas sorpresas para sus fans.

“Obviamente estamos planeando muchas cosas nuevas. No estamos ahorita queriendo decir mucho, por qué estamos viendo si hay alguna colaboración y sacar música nueva, pero eso será seguramente para el próximo año, pero a finales de este año se vienen muchas sorpresas, así que espérenlas y estén muy pendientes, no está tan padre cebarlas, así es que por eso es que no queremos decir mucho, pero hay JNS para mucho rato”.

“Entre Azul y buenas noches” dio inicio al repertorio de éxitos de JNS que regresa a Guadalajara con el 90’s Pop Tour el 3 de diciembre en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)