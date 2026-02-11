Stephanie Salas continúa activa en su carrera como actriz y recientemente participó en la serie “Amores de oficina”, producción que tuvo buena aceptación entre el público y que podría tener una segunda temporada, según comentó la propia Salas a Notisistema.

“Me encanta personajazo Regina, a la gente le fascina y la verdad muy contenta, parece que viene la temporada dos, entonces ahí vamos; está padrísimo, como que está muy padre y bueno vas ligando tus proyectos, ahora muy concentrada, muy entregada”.

Stephanie Salas destacó que, aunque actualmente la veamos más enfocada en la actuación, no descuida su faceta como cantante, por lo que su catálogo musical sigue disponible y activo en plataformas digitales. (Por Katia Plascencia Muciño)