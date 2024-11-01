El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acordó con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, firmar un convenio de colaboración rumbo al proyecto del tren México–Querétaro–Irapuato–Guadalajara.

Tras una reunión en Casa Jalisco, autoridades estatales precisaron que el Estado apoyará en la liberación de derechos de vía, una vez definido el trazo final por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Detallaron Federación determinará el recorrido en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que aún no existe un proyecto ejecutivo ni fecha de inicio de obra.