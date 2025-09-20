Hace 25 años llegó a las pantallas la cinta “Amores Perros”, y en el marco de la entrega de los Premios Ariel en su edición 67 se realizó una Master Class, en donde Mónica Lozano, Francisco Gómez, Gustavo Sánchez Parra, y Carlos Hidalgo recordaron cómo fue la filmación y estreno de la cinta, y lo orgullosos que se sentían de ser parte de la transformación del cine mexicano.

Así lo mencionó Mónica Lozano, productora de “Amores perros”.

“Fue un momento de transformación, porque también en ese momento sucedieron mágicamente algunas otras películas que tuvieron repercusión como Sexo, Pudor y Lágrimas. Entonces, se dio Sexo, se dio Todo el Poder, se dio Amores Perros. Hubo una coyuntura y pudo demostrar que el cine mexicano podía tener el vínculo y la respuesta favortable de su público”.

“Amores Perros” es considerada una de las mejores películas del cine mexicano y de la que actores, productores y además staff iniciaron una trayectoria en el séptimo arte. (Por Katia Plascencia Muciño)