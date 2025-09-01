La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida hace diez días, deja hasta el momento 27 víctimas mortales, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El documento oficial precisa que aún permanecen 18 personas hospitalizadas, mientras que 39 pacientes han recibido el alta médica.

Autoridades capitalinas señalan que se mantienen las labores de atención y seguimiento para los afectados por la tragedia.