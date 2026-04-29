La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) amplió este miércoles la Emergencia Atmosférica al municipio de Guadalajara, debido a un incendio en un vertedero ubicado en Zapopan, a espaldas del Technology Park.

El siniestro, donde se consumen residuos vegetales, basura y plásticos, ya había activado la medida en Zapopan desde las 7:00 horas, y posteriormente se extendió a colonias de Guadalajara como Chapalita, Americana y Del Fresno, entre otras.

Ante la contingencia, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió las clases presenciales en el turno vespertino en todos los niveles educativos dentro de las zonas afectadas.

De acuerdo con el reporte más reciente, Bomberos de Zapopan informaron un avance del 50 por ciento en el control del incendio, con apoyo de maquinaria pesada para la remoción de materiales y la atención de distintos puntos de ignición. (Por Edgar Flores Maciel)