Continúa la revisión de las clínicas contra las adicciones en Tlaquepaque y este miércoles se dio a conocer la clausura del anexo ‘La Fraternidad de la Luz’ en la colonia La Guadalupana, donde se detectaron irregularidades como ausencia de procesos terapéuticos, así como de expedientes clínicos y psicológicos de las pacientes. Es voz del director municipal contra las adicciones, Juan Javier Orozco.

“Derivado de la revisión que hicimos resulta que en el interior del lugar se encuentra una menor de edad recibiendo tratamiento contra las adicciones. Sabemos que la normativa nos marca que menores de edad no pueden estar con mayores de edad y, a la revisión del expediente clínico, se detecta que las usuarias no cuentan con expediente clínico completo, en cuanto a psicología y médico, y se procede a la clausura del lugar”.

Además, en el mismo anexo se identificó a una menor de edad, quien no debía estar en esa clínica. (Por Gustavo Cárdenas)