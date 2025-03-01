La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco extendió por dos meses la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares, por lo que como nueva fecha límite el 29 de mayo de 2026.

El beneficio aplica únicamente para propietarios que pagaron el refrendo 2025 en tiempo y forma.

El trámite podrá realizarse sin cita en cualquiera de las recaudadoras del estado, en horario habitual.

Autoridades señalaron que la ampliación busca evitar saturación en oficinas y facilitar la atención.

Advirtieron que, tras el nuevo plazo, el canje tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos y podría implicar sanciones si no se cumple con la obligación.