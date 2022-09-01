El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que el show será “único en su genero” y que contará con invitados sorpresa en una modalidad completamente gratuita.

El tenor italiano se presentará el próximo sábado 18 de abril, como parte del contexto de su tour mundial por el 30 aniversario de Romanza. (Por Katia Plascencia Muciño)