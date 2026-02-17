Ante el incremento de casos de sarampión, autoridades de salud habilitaron macromódulos de vacunación en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Uno de los nuevos puntos opera en el estacionamiento del Hospitalito de Zapopan, donde se amplió 70 por ciento la capacidad de atención.

En su primer día se aplicaron mil 611 dosis, de las cuales mil 96 fueron contra sarampión.

También hay módulos en Cruz Verde Las Águilas, Norte y Villa de Guadalupe.