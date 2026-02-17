A la fecha no hay indicios de extorsión como motivo del secuestro de los diez mineros en Culiacán, ni que se esté cometiendo este delito en otras minas, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Fiscalía General de la República es quien debe informar o el Gabinete de Seguridad. Ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país con el Gabinete de Seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas, así fue la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso y en todo caso se tiene que investigar”.

Y por ello lo único que pidió la industria minera, es mayor comunicación con el Gabinete de Seguridad. (Por Arturo García Caudillo)