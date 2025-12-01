La Red de Carreteras de Occidente anunció un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ampliar la capacidad y modernizar distintos corredores estratégicos del país.

Entre las obras más relevantes destaca la ampliación a seis carriles de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, considerada una de las vías más importantes para la conectividad de la Región de Los Altos de Jalisco y El Bajío.

La inversión estimada para esta obra asciende a 11 mil 500 millones de pesos.

Se prevé que los trabajos puedan iniciar en los próximos seis meses y concluir en un periodo aproximado de entre dos y dos años y medio.