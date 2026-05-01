Organizaciones civiles realizaron la clausura simbólica de por lo menos 30 bardas con presunta promoción política anticipada en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.
Lo anterior debido a que consideran que este tipo de publicidad genera condiciones desiguales rumbo al próximo proceso electoral, además de estar aún a un tiempo considerable para las siguientes elecciones en los ayuntamientos.
Además, hicieron un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para revisar este tipo de propaganda colocada fuera de los tiempos oficiales de campaña y garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral.
Clausuran simbólicamente bardas por presunta promoción política anticipada
Organizaciones civiles realizaron la clausura simbólica de por lo menos 30 bardas con presunta promoción política anticipada en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.