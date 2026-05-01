Organizaciones civiles realizaron la clausura simbólica de por lo menos 30 bardas con presunta promoción política anticipada en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Lo anterior debido a que consideran que este tipo de publicidad genera condiciones desiguales rumbo al próximo proceso electoral, además de estar aún a un tiempo considerable para las siguientes elecciones en los ayuntamientos.

Además, hicieron un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para revisar este tipo de propaganda colocada fuera de los tiempos oficiales de campaña y garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral.