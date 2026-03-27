Los análisis realizados al agua turbia que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara no detectaron riesgos para la salud de la población, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, tras la entrega de resultados por parte de Coprisjal a la Cofepris.

El mandatario señaló que las muestras, tomadas en colonias con reportes de agua maloliente y sucia, incluyeron cultivos, pruebas físico-químicas y bacteriológicas.

“Coprisjal entregó las muestras ayer a Cofepris, que no hay, digamos, un problema que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía”.

No obstante, aún está pendiente precisar qué elementos provocan la apariencia de suciedad en el agua.

Lemus Navarro también exhortó a la población a limpiar sus tinacos, al señalar que durante el periodo más crítico pudieron acumularse sedimentos que continúan afectando la calidad del agua en los hogares. (Por Edgar Flores Maciel)