Tras el anuncio de la vía recreativa nocturna en Guadalajara, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, detalló que el proyecto comenzará hasta noviembre, pues estas semanas serán para determinar la ruta y organización junto con el Consejo Municipal del Deporte.
“Sabemos que un ejercicio nuevo siempre implica que todos pongamos de nuestra parte: desde paciencia, planeación y organización. Lo que le toca al municipio lo vamos a hacer, ya estamos trabajando con COMUDE para poder consolidarla a partir de noviembre, pero también necesitamos de la empatía de los tapatíos y tapatías, que de ahora en adelante recuerden que si es sábado primero de mes, vamos a tener la vía cerrada”.
La Vía Recreativa nocturna sería de las 7:00 de la tarde a las 11:00 de la noche; la ruta aún no está bien definida. (Por Gustavo Cárdenas)
