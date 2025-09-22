El gobierno de Jalisco presentó su estrategia de Educación Media Superior, un modelo educativo propio que busca preparar a los jóvenes para las necesidades futuras del estado, con base en cinco ejes estratégicos para consolidar a la entidad como referente nacional.

El plan contempla la modernización de la infraestructura escolar, con la remodelación inicial de 50 planteles en 2025, equipados con tecnología, aulas de innovación y laboratorios de alta especialización. También incluye la revalorización del magisterio y la actualización de las carreras técnicas.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que la estrategia fomentará la educación bilingüe y la cultura digital, con el fin de disminuir el abandono escolar.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que contar con la rectoría del sistema permitirá alinear la educación con el desarrollo económico estatal, impulsando vocaciones en ingenierías y tecnología, de acuerdo con las demandas de inversión en la entidad.

La iniciativa beneficiará a más de 346 mil estudiantes de nivel medio superior. (Por Edgar Flores Maciel)