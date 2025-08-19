El 80 por ciento de la población vive en ciudades, por lo cual estas se convierten en el centro de la investigación para saber cuáles son sus desafíos y hacia dónde van, asegura la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter al informar sobre el Congreso Hábitat Latam 2025.

“Pero ahora nos toca pensar qué hemos hecho con las ciudades, dónde estamos y qué queremos hacer y la Universidad de Guadalajara está apostándole para poner a la ciudad como una de sus lineas de investigación estratégicas en las cuales queremos abordar y ahora sí que ofrecer mejores elementos. Es importante decir que en la UdeG contamos con 8 grupos de investigación que tienen como estudio justamente a la ciudad”.

En este congreso que se realizará del 25 al 27 de agosto, participarán especialistas de universidades, empresas, gobierno y sociedad. Se escuchará la experiencia también de alcaldes. (Por Gricelda Torres Zambrano)