Este martes fue anunciada una nueva convocatoria para la pensión para el bienestar adultos mayores.

La delegada de los programas sociales federales en Jalisco, Katya Meave, explicó que las citas para el registro serán vía calendario.

“El registro se va a realizar del 18 de agosto al 30, a través de un calendario de acuerdo a la primera letra del primer apellido, y en esta ocasión vamos a realizar el registro en los módulos donde actualmente se está llevando a cabo el registro de la pensión Mujeres Bienestar.

Es en todos los municipios, estamos en las cabeceras municipales, pero también los pueden consultar, los módulos, en la página gob.mx/bienestar.”

La documentación para el registro es: identificación oficial, CURP reciente, acta de nacimiento legible y comprobante de domicilio. (Por Gustavo Cárdenas)