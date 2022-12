Luego que se desocupó el quinto piso del Mercado Corona, pues el centro de videovigilancia C5 que estaba ahí se mudó a otra sede, se analizan dos proyectos para poder dar uso a este espacio de más de mil metros cuadrados. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirma que por un lado se podría construir un museo, aunque también se analiza un cluster gastronómico con vista a la Catedral.

“Es una gran terraza que sería cubierta, es una inversión muy importante por parte de un particular, pero yo no lo voy a definir, lo va a definir el pleno de ayuntamiento”.

Desde que se reinauguró el Mercado Corona, el quinto piso no ha podido ser ocupado, pues se pensó en instalar un hotel, un restaurante e incluso oficinas.

Sobre el C5, el alcalde afirmó que estará operando en su nueva sede de la avenida Alemania y la calle Noruega, a más tardar el 29 de diciembre. (Por Héctor Escamilla Ramírez)