Nada de purgas, no hace falta, hay un tribunal popular que lo juzgará, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la decisión del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de votar en contra del Plan B de reforma electoral.

“Nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos stalinistas. No, no, no, no. Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar”.

Y es que Monreal votó en contra de la reforma impulsada por López Obrador, por considerar que es violatoria de la Constitución. Por lo pronto, el Primer Mandatario agradeció a los senadores que votaron a favor. (Por Arturo García Caudillo)