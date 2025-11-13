Aunque el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, afirmó que no habrá cambios en los protocolos operativos, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, indicó este jueves que se analiza un posible fallo en el proceder de las dos agentes de esa corporación asesinadas en El Salto.

“Ese es un tema que tendrán que revisar sus mandos, particularmente el comisario Jorge Arizpe y su cuerpo de mandos, sobre el motivo de la detención de ese vehículo, la forma en que fue abordado, si hubo un descuido del entorno periférico. Toda esta parte estratégica que corresponde a la detención y detección de un vehículo se estará revisando”.

En cuanto a los señalamientos realizados por Arizpe respecto a la falta de chalecos antibalas para el personal operativo, Alarcón sostuvo que el uso de este equipo no fue un factor determinante en el crimen de las dos oficiales. (Por Edgar Flores Maciel)