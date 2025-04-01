La carretera a Chapala está convertida en un verdadero viacrucis para cientos de automovilistas que, en los últimos días, han tenido que padecer las prisas del Gobierno del Estado por terminar estas obras antes de diciembre.

Quienes circulan por la carretera a Chapala, del Periférico al Aeropuerto, tardan hasta hora y media en pasar.

Un automovilista así lo explica:

“Lo que te puedo decir es que del Periférico en adelante, hasta un poquito más allá del cruce con la carretera a El Salto, donde está el Parque Montenegro, un poquito más adelante, un caos total. Y luego, ya para llegar al aeropuerto, también se estrangulan los carriles a un solo carril.”

De regreso del aeropuerto a Guadalajara, la carretera a Chapala también es un mazacote vial, pero esa es otra historia. (Por José Luis Jiménez Castro)