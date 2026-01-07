Luego de señalamientos que indican que las policías de Guadalajara y Zapopan tardaron más de veinte minutos en reaccionar a la balacera en la que fueron asesinados el empresario Alberto Prieto, su hija y su escolta, autoridades estatales no descartan la posible colusión u omisión de mandos o elementos operativos que pudiera haber facilitado la actuación de los agresores. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

“No se descarta, tampoco se confirma; eso tocará a los órganos internos de control de cada comisaría municipal, así como a la propia Fiscalía, hacer las investigaciones correspondientes para saber si hay responsabilidad de algún policía o de algún mando de policía por una omisión en su trabajo. Eso lo tendrán que investigar los órganos internos de control, así como la Fiscalía”.

Hernández añadió que la forma en que operaron los agresores complicó los tiempos de reacción y reconoció que, al tratarse de una zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan, la presencia policial suele ser menor, lo que también influyó en la tardanza reportada. (Por Edgar Flores Maciel)