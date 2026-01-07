El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó de manera categórica la nueva oferta de compra presentada por Paramount y ratificó su preferencia por el acuerdo de fusión con Netflix.

La compañía explicó que la propuesta de Paramount conlleva riesgos significativos, principalmente por el elevado nivel de endeudamiento que requeriría, lo que podría comprometer la viabilidad de la operación. En contraste, destacó que el acuerdo con Netflix, anunciado el 5 de diciembre y valuado en casi 83 mil millones de dólares, ofrece mayores garantías de estabilidad y seguridad financiera.

La propuesta de Paramount ascendía a 108 mil millones de dólares e incluía, además, la compra posterior de algunos canales de Warner. Por su parte, Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery y el servicio de streaming HBO Max por cerca de 83 mil millones de dólares, en lo que se perfila como la mayor operación de este tipo en la última década. (Por Katia Plascencia Muciño)