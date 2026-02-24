El Congreso de Jalisco deberá definir la fecha y el mecanismo para la renovación de autoridades en el municipio de Bolaños, luego de que una resolución del Tribunal Electoral federal determinó que la demarcación transite del sistema de partidos políticos al de usos y costumbres, informó el coordinador de Morena en el Legislativo estatal, Miguel de la Rosa.

“El Congreso tiene que emitir un decreto que disponga al IEPC una fecha para la elección en Bolaños y también un modelo de elección a través de disposiciones normativas internas como usos y costumbres, tiene que definir cuándo será la elección de autoridad municipal”.

De acuerdo con el legislador, el Congreso cuenta con un plazo de 25 días hábiles para resolver el trámite y emitir el decreto correspondiente.

Se prevé que en los próximos días el dictamen sea discutido en el pleno.

Las autoridades estiman que el proceso de elección podría empatarse con el ciclo electoral 2026-2027. (Por Marck Hernández)