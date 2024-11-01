La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó ajustes operativos en dependencias públicas de Puerto Vallarta, Jalisco; entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria, que informó la suspensión de actividades este martes.

Por lo anterior, las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas una vez que se reanude la atención.

El órgano tributario detalló que la suspensión aplica únicamente para el Módulo de Servicios Tributarios ubicado en Puerto Vallarta.

Los contribuyentes que tenían cita programada para este día deberán esperar a que se les notifique la nueva fecha para realizar sus trámites.