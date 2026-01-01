Eliminar del dictamen el tema de la revocación de mandato podría ser la solución para que el Plan B de reforma político electoral avance en el Senado, sin embargo, no hay nada seguro, así lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina.

“Revisamos todos los escenarios posibles, que son muchos los escenarios posibles, y vuelvo a repetir lo que yo he insistido mucho, aquí hay una verdadera democracia parlamentaria. Va a haber votos a como cada uno quiera decidir el sentido, de la oposición, de la coalición, eso no tiene ningún seguro de por vida, así que la moneda está en el aire”.

Y es que hasta ahora, el PT, que es uno de los aliados de Morena, sigue inconforme con el Plan B, particularmente con el tema de la revocación de mandato. (Por Arturo García Caudillo)