El peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 0.15 por ciento para ubicarse en 17.76 unidades por dólar, mientras los mercados evalúan un posible alto al fuego en Medio Oriente.

Analistas prevén que la moneda se mantenga en un rango de entre 17.65 y 17.85 en los próximos días, influida por factores como el desempeño económico local y la evolución del contexto geopolítico.

De concretarse una desescalada en el conflicto con Irán, el tipo de cambio podría fortalecerse aún más frente al dólar.