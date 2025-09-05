Luego de que la Ciudad de México confirmara como feriado el 11 de julio de 2026, fecha de la inauguración del Mundial de la FIFA, en Jalisco se analiza la posibilidad de suspender clases en los días que juegue la Selección Mexicana.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que el tema ya está en la mesa, aunque todavía no se ha definido.

“Inclusive hay planteamientos como la suspensión de clases en los días de los partidos de México; hay algunas situaciones que se podrán presentar en momentos”.

Zamora reconoció que, además de valorar la medida en el sector educativo, también se busca que las personas no falten a sus trabajos y evitar con ello un colapso en la ciudad durante los encuentros mundialistas. (Por Edgar Flores Maciel)