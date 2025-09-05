En un gesto de reconocimiento y de reivindicación a las mujeres indígenas, y con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, el gobierno federal tradujo a 35 lenguas originarias la cartilla de los derechos de las mujeres, tanto en formato audiovisual como en versiones escritas.

La titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, dijo que, por siglos, la mujer indígena fue marginada socialmente por el racismo que imperó en México tantos años.

“Este proyecto se ha realizado de la mano de la SEP, y muchas de las acciones que estamos haciendo tanto de prevención como de las violencias, como promoción de la igualdad, está en colaboración justamente con el sector educativo”.

De acuerdo con cifras del INEGI, en México más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. (Por Felipe Barrera Jaramillo)