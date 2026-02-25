Vamos a analizar el contenido de la iniciativa de reforma electoral y hasta entonces fijaremos una postura, asegura el coordinador de los diputados del Verde Ecologista, Carlos Puente.

“Hay que ver los detalles, hay que analizarlo todo en la redacción y no de forma conceptual. El día lunes la vamos a recibir y hemos tomado un acuerdo al interior de nuestro instituto político del Partido Verde a que, una vez que sea recibida la iniciativa, ya sea en la Cámara de Diputados o bien en el Senado de la República, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a reunir para reflexionar, para analizarla y también adentro de los grupos parlamentarios poderla reflexionar y entonces, después de un análisis serio, profundo de esta redacción fijar una postura”.

Por ello, asegura que si la reforma es aprobada o no, es un tema que no depende del Verde, pues su aprobación debe ocurrir por una alto consenso. (Por Arturo García Caudillo)