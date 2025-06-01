La Embajada de Estados Unidos en México informó que quedaron sin efecto todas las restricciones impuestas a su personal por los hechos del domingo, por lo que tanto la sede diplomática como los consulados operan con normalidad.

En la actualización final de su alerta de seguridad, la misión estadounidense señaló que no existen reportes de cierres carreteros y que los horarios de vuelos se han normalizado.

La representación diplomática pidió a sus ciudadanos retomar las actividades con precaución, mantenerse atentos a medios locales y seguir indicaciones oficiales.