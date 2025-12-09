La violencia en México está fuera de control y nunca se va a terminar mientras el gobierno no reconozca el problema, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“Es un tema delicadísimo para el país. Creo que la violencia está absolutamente fuera de control y en la raíz del problema están dos cosas: uno, los vínculos de Morena, inocultables, con el crimen organizado. Mientras Morena siga con esta asociación con el crimen organizado. a través de muchos de sus militantes, muchos de sus gobernantes, el problema no se va a resolver. Y segundo, pues el maquillaje de las cifras, porque Morena lo que dice es que todo va muy bien, salen constantemente a decirnos que la violencia volvió a disminuir, cuando quienes revisamos esas cifras con atención, con cuidado, sabemos que están mintiendo, las están maquillando”.

Por ello, añade, el caso del coche bomba en Michoacán es el mejor ejemplo de que Morena no reconoce lo que ocurre y sin duda se trata de un acto de terrorismo. (Por Arturo García Caudillo)