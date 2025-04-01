Recluido en una prisión en Estados Unidos a más de un año y medio de su detención, Ismael ‘El Mayo’ Zambada tiene una nueva petición para las autoridades.

A través de una carta, la defensa del ‘Mayo’ Zambada solicitó formalmente a una corte federal de Estados Unidos aplazar por 90 días su fecha de sentencia, originalmente programada para el 12 de enero del 2026.

La petición fue presentada este martes ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El abogado de “El Mayo” subraya que no se trata de una táctica dilatoria, ya que la solicitud se hace de buena fe y no con el propósito de atrasar la sentencia.