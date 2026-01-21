El Gobierno Federal se equivoca y lleva días falseando la información sobre la llegada de un avión militar de Estados Unidos al Aeropuerto de Toluca, ya que sí hubo solicitud de autorización al Senado, pero la sesión extraordinaria en la que se iba a otorgar nunca se celebró, como explica el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya.

“Aquí tengo el dictamen que se envió al Senado. Este dictamen es justamente el que se iba a votar en el periodo extraordinario. Este dictamen dice con toda claridad que para la salida de tropas iba a llegar un avión tipo Hércules el 18 de enero al aeropuerto de Toluca. Por lo visto se dieron cuenta de que no tenían autorización del Senado de la República y decidieron de que en lugar de, como dice el dictamen, que el avión llevara a 60 marinos de México a Estados Unidos, dijeron, ¿pues qué podemos decir?, pues que son de la Secretaria de Protección Ciudadana”.

Se ha confirmado que sí llegaron militares en dicho avión y también para eso se necesitaba la autorización del Senado. (Por Arturo García Caudillo)