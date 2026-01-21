El Barcelona derrotó por goleada de 4-2 al Slavia Praga, en la séptima y penúltima jornada de la Champions League, al imponerse con doblete de Fermín López, más tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski, quien también anotó un autogol antes de que finalizará el primer tiempo.

El Liverpool derrotó 3-0 al Marsella y se perfila para entrar directo a los Octavos de final. El Atlético de Madrid empató a un gol con el Galatasaray de Turquía y ya no depende de sí mismo para clasificar directamente a la siguiente ronda.

En otros resultados, el Bayern Munich venció 2-0 al Union St.Gilloise. El Chelsea superó 1-0 al Pafos y la Juventus de Turín doblegó 2-0 al Benfica. (Por Manuel Trujillo Soriano).