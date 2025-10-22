La arquera tapatía Andrea Maya Becerra, fue elegida como ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025 al convertirse en la primera mexicana campeona del mundo en tiro con arco compuesto, logro que la consolidó como una de las máximas figuras del deporte jalisciense.

Mientras que, el Mérito Deportivo Jalisco 2025 fue para Diego Villalobos, de natación artística; las gemelas Mía y Lía Cueva, de clavados, Elizabeth Bourde, de tochito bandera. Y los entrenadores: Rafael Guzmán y Karen Montellano,

En el Deporte Adaptado, el reconocimiento fue para: Arnulfo Castorena; Guadalupe Navarro; Marcos Zárate y para el entrenador, José Manuel Maciel. (Por Manuel Trujillo Soriano)