Al confirmar 115 casos de sarampión en Jalisco, el secretario de Salud en el Estado, Héctor Raúl Pérez, detalló que sí hay adultos enfermos, y que desde la confirmación del primer caso se intensificó la vacunación.

Hasta el momento se han aplicado más de 12 mil biológicos tanto a menores como a mayores de edad.

“Edades de cinco a nueve años el grupo más afectado, pero hay adultos, incluso, alrededor de 50 años con sarampión, y ya lo habíamos comentado en este momento hemos aplicado alrededor de 12 mil 700 vacunas y hemos acumulado alrededor de 15 mil 900 de vacunas de otra naturaleza que han formado parte de la vacunación desde el arranque de la Semana Nacional de Vacunación”.

De los 115 casos confirmados solo uno ha sido grave, se presentó en el municipio de Tepatitlán, afortunadamente el menor enfermo fue enviado a casa.