La arquera jalisciense Andrea Maya conquistó el primer oro para México en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 al imponerse 147 por 146 a la estonia Lisell Jaatma en la final de arco compuesto femenil.

La arquera de 25 años, ubicada entre las mejores del ranking mundial, es considerada candidata al podio olímpico en Los Ángeles 2028, cuando el arco compuesto debutará como disciplina oficial. (Por Martín Navarro Vásquez)