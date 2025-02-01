La Comisaría de Seguridad de Zapopan informó que en distintas acciones logró la detención de ocho personas.
En Loma Bonita, un hombre fue arrestado por presunto robo a una persona; se recuperó el monto sustraído y se aseguró un arma de utilería.
En Miramar, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos cuando portaban un arma calibre nueve milímetros con varios cartuchos útiles.
En Valle de los Molinos, un sujeto con orden de aprehensión vigente fue capturado durante un patrullaje.
Finalmente, en Parques del Auditorio, un hombre fue sorprendido cuando sustraía artículos de una vivienda.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Policía de Zapopan realiza ocho detenciones en cuatro operativos
