Andres Palacios, no deja de lado las telenovelas con protagonistas complejos y maduros, como lo es “Zacarías”, el personaje que interpreta en la nueva novela “Mi Verdad Oculta”, en entrevista comparte que lo motivó a aceptar este papel.

“Conforme fui sabiendo de qué iba la historia, me fui comprometiendo o involucrando mucho más, como que me fui arraigando, me volví muy dependiente de sí contarlo, no como que se volvió, cómo decir, un compromiso mucho mayor, porque descubrí que dentro de este tipo de historias, lo que le toca a mi personaje contar, me significó para la vida, porque es importante levantar la mano para visibilizar ciertos temas, y que mi personaje tiene un manifiesto de un amor tan grande, tan poderoso, que no le importa tener que volverse la capa de la protagonista para que pueda volar, y el escudo protector para que nadie la vuelva a dañar, independientemente de que ella decida o no estar con él”.

El elenco de la novela se complementa con grandes nombres como Susana González, David Chocarro, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, entre otros, que invitan al público a reflexionar sobre temas como el amor, la venganza y el sacrificio. (Por Pilar Gutiérrez)