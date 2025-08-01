El desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán, fue suspendido por no contar con las garantías de seguridad para los estudiantes que participan.

Pese al despliegue de seguridad en la región por parte de los tres niveles de gobierno, autoridades escolares decidieron no exponer a los menores.

Al menos 60 escuelas, tanto públicas como privadas, acordaron no realizar este evento.

Cabe recordar que el desfile del 16 de septiembre en Uruapan también fue cancelado por órdenes del entonces alcalde Carlos Manzo, luego de registrarse un ataque a policías municipales la noche anterior.