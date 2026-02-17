La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 59 mil 345 millones de pesos, así lo informó su titular, David Colmenares, al presentar ante diputados, la tercera entrega de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

“Más de cinco mil millones de pesos quedaron pendientes por aclarar por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la administración pública federal, siendo las empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto total observado en ese orden de gobierno. Por su parte, en el sistema subnacional, se detectaron presuntas irregularidades presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos, de los cuales, un 36 por ciento correspondió a los gobiernos de las entidades”.

Cabe destacar, que este ejercicio correspondió al último año de gobierno del ex presidente López Obrador, quien se fue sin aclarar el uso de más de 65 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)