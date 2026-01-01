El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, urgió al Ayuntamiento de Tequila a designar a una nueva persona titular de la Tesorería municipal, a fin de poder habilitar las cuentas bancarias del municipio y garantizar el pago de obligaciones como salarios y servicios.

“No podemos habilitar las cuentas bancarias del municipio de Tequila, hasta en tanto no se nombre un tesorero. Habían quedado que el día de ayer lunes iba a haber una sesión para el nombramiento del mismo, no se hizo. Parece ser que no hubo acuerdo de la mayoría para nombrar al propio tesorero, y eso nos impide tomar decisiones de fondo para habilitar cuentas bancarias”.

Lemus también insistió en que se apruebe la propuesta del Gobierno Federal para designar a la persona que encabezará la Comisaría de Tequila, en sustitución del comandante interino. (Por Marck Hernández)