El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones anotó este domingo su gol 17 de la temporada en todas las competencias en Arabia Saudita, en el triunfo del Al-Qadisiya por goleada de 5-1 ante el Al-Hazm.

Quiñones llegó a 13 goles en la Liga Saudí y se posiciona en el segundo lugar del goleo individual, a 2 del portugués Cristiano Ronaldo, quien lleva 15 tantos.

El ex-jugador de Atlas y América ratifica el buen momento por el que atraviesa y sigue con la mano levantada buscando convencer al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre para que lo lleve al Mundial 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)